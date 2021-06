A Associação de Futebol da Argentina emitiu este domingo um comunicado, através do qual garantiu que vai disputar a Copa América, numa altura em que a competição está debaixo de fogo devido às implicações que a covid-19 está a ter na América do Sul. Desta forma, ficam desfeitas as dúvidas em torno de um dos maiores opositores à prova sul-americana.

«A seleção argentina confirma a sua participação na Copa América 2021, como reflexo do seu espírito desportivo ao longo de toda a história», começa por dizer o comunicado.

«Com um esforço enorme da Associação de Futebol Argentino, que colocou à disposição todas as ferramentas necessárias para poder garantir a cada um os cuidados específicos solicitados neste momento difícil que atravessamos, a seleção nacional viajará ao Brasil para disputar a competição continental. Todo o staff da equipa trabalhará unido para se sobrepor a esta adversidade que, lamentavelmente, afeta a todos os sul-americanos por igual.»

Recorde-se que a Copa América era para se disputar inicialmente na Colômbia e mais tarde na própria Argentina, mas os dois países desistiram de organizar a prova. O Brasil ofereceu-se então para receber a competição, mas os jogadores brasileiros estão contra e agendaram para terça-feira uma tomada de posição conjunta.