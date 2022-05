Claudio Ranieri ficou visivelmente emocionado no momento em que foi muito aplaudido pelos adeptos presentes no Olímpico, durante o Roma-Leicester.

Decorria o 53.º minuto do encontro da segunda mão das meias-finais da Liga Conferência quando as bancadas do Olímpico de Roma prestaram tributo ao técnico de 70 anos, que atualmente se encontra sem clube.

Ranieri, note-se, foi o obreiro da conquista memorável dos foxes na Premier League, em 2015/16. O treinador é também muito acarinhado no seio dos giallorossi, já que somou duas passagens no clube: a primeira entre 2009 e 2011 e a segunda durante a temporada 2018/19.

Ora veja: