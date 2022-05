A Roma venceu o Leicester no Olímpico (1-0), esta quinta-feira, e garantiu o apuramento para a final da primeira edição da Liga Conferência.

Rui Patrício e Sérgio Oliveira foram titulares no conjunto italiano, mas o destaque da partida foi o inglês Tammy Abraham, ao apontar o único golo do encontro. Na sequência de um pontapé de canto, aos 11 minutos, o avançado subiu mais alto do que Ricardo Pereira – que começou de início nos foxes – e chegou aos 25 golos na presente temporada.

A equipa orientada por José Mourinho, que tinha empatado fora a uma bola, dominou o primeiro tempo, no qual a turma inglesa nem sequer somou qualquer remate enquadrado. O Leicester conseguiu o primeiro remate à baliza de Patrício apenas aos 78 minutos, mas nunca ameaçou a gestão do resultado feita pelos romanos no segundo tempo.

Mourinho não conseguiu controlar as emoções e terminou o jogo lavado em lágrimas.

No derradeiro duelo, a Roma terá pela frente o Feyenoord, que empatou a zero no terreno do Marselha, depois do triunfo por 3-2 na primeira mão das meias-finais.

Os neerlandeses aguentaram o domínio francês e asseguraram a presença na final, que se joga a 25 de maio, em Tirana, Albânia.