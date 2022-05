José Mourinho está determinado em ganhar a Liga Conferência esta época para no próximo ano poder pensar em voos mais altos com a Roma. O treinador português quer vencer o Leicester esta quinta-feira, depois do empate em Inglaterra (1-1), e para isso conta com o apoio dos adeptos, lembrando que este será o penúltimo jogo da época no Estádio Olímpico.

A Roma está na luta pela final da Liga Conferência, mas também terá de defender o quinto lugar na Série A, ao contrário do Leicester que está menos pressionado e já só luta por esta competição europeia.

«Espero realmente que não faça diferença nenhuma. Mas a análise é óbvia, eu já estive do outro lado: quando não tens possibilidades de alcançar os objetivos na liga, o foco está na competição europeia. Não é a competição europeia deles - para eles é a Liga Europa – mas é uma maneira de chegar na próxima temporada a uma competição europeia. É lógico que eles descansem os jogadores, nós não podemos fazê-lo, ainda temos a possibilidade de chegar a uma competição europeia na liga. Amanhã espero que o aspeto emocional possa colocar a minha equipa num estado de espírito muito elevado, o que pode ajudar a equipa a vencer o jogo», começou por destacar na antevisão do segundo jogo da meia-final.

Mkhitaryan, lesionado, será baixa de peso no jogo desta quinta-feira. «Não temos outro. Existem equipas de ponta que têm jogadores semelhantes em todas as situações, essas equipas podem fazer uma rotatividade perfeita. Nós não temos outro jogador como Mkhitaryan, não temos a capacidade de fazer o mesmo com os outros jogadores, mas o objetivo não muda: queremos ir à final, deixar tudo o que temos. Amanhã faremos catorze jogos na Liga Conferência. Estamos aqui como equipa, não há Mkhitaryan, mas há outros. Como equipa, vamos lutar», respondeu.

Quanto ao adversário desta quinta-feira, Mourinho disse que «o que o Leicester está a fazer é fantástico» e acrescentou:

«Depois da vitória na Premier League, a maneira como o clube cresceu em todos os níveis é fantástica. Parabéns a todos. O Rodgers não me surpreende, as pessoas esquecem o que ele fez no Liverpool com muito menos recursos. As pessoas não dão muita importância à liga escocesa, mas mesmo lá ele foi fantástico. Leicester e Rodgers muito, muito bem ... Mas amanhã espero que seja bom para nós e não para eles.»

«Se o Brendan quer chá, terá chá»

Por falar em Brendan Rodgers, Mourinho ofereceu-lhe uma garrafa de vinho no final do primeiro jogo, mas o treinador inglês espera que o seu homólogo retribua agora…com uma chávena de chá. «Se ele quer chá, é chá que vai tomar», respondeu sorridente.

Voltando ao jogo desta quinta-feira, o Estádio Olímpico deverá registar uma enchente, uma vez que os adeptos continuam em sintonia com o treinador. «Não há dúvida sobre a empatia criada entre nós como equipa e os adeptos. Estamos a competir juntos há mais ou menos dez meses, com momentos bons e outros menos bonitos, para lembrar e esquecer, mas sempre estivemos juntos. Num momento em que os dois últimos jogos da temporada vão ser disputados no Olímpico - contra Leicester e Veneza - seria bom comemorar essa empatia, que foi criada e permanece além dos resultados. Todos nós merecemos terminar bem esses dois jogos. Gostaria que os adeptos jogassem connosco amanhã», referiu.

José Mourinho está perto de cumprir um ano na Roma. Altura para um primeiro balanço. «Estou a divertir-me muito, fico feliz todos os dias quando chego ao centro desportivo, não posso negar. Quero mais? Sim. Quero pensar em coisas maiores na próxima temporada? Sim. Conheço o projeto, tento dar tudo o que posso e amo trabalhar com as pessoas aqui. Acho que merecemos terminar a temporada com algo para comemorar, um troféu seria fantástico. Terminar numa posição que nos permita jogar na Europa também é positivo. Amanhã é mais um grande passo, não esqueço e não nego que jogamos contra uma boa equipa, mas também estamos na luta», referiu ainda.