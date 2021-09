O Sporting apresentou um resultado líquido negativo de 33 milhões de euros na época 2020/21, informou a SAD leonina no Relatório e Contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

No documento disponível para consulta, a SAD do Sporting explica as razões para o resultado negativo numa época de sucesso no plano desportivo. «O resultado líquido negativo de 33 milhões de euros apresentado neste exercício é resultado directo de um contexto mundial de crise, com consequências na quebra das receitas de transacção de jogadores e das receitas operacionais pela ausência de público nos estádios», pode ler-se.

Nessa linha, registou-se uma quebra de receitas em transações de jogadores de 71 milhões de euros e uma quebra nas receitas operações (excluindo jogadores) de 20 milhões de euros, consequência da realização de jogos à porta fechada.

Os capitais próprios negativos da SAD leonina aumentaram, numa época, de 9,9 milhões de euros para os €41,4M: o passivo subiu de 298,6 milhões de euros para os €310,6M, enquanto o ativo fixa-se agora nos 269,2 milhões de euros, menos €19M do que em 2019/20.

Apesar destes resultados, a sociedade liderada por Frederico Varadas informa ter conseguido reduzir os gastos operacionais em 15,5 milhões de euros para 91,93 milhões de euros.

No que à rubrica de gastos com pessoal diz respeito, registou-se um ligeiro aumento de 60,54 milhões de euros para €61,99M. Um crescimento justificado sobretudo devido aos prémios de desempenho e de performance desportiva, que subira de 790 mil euros em 2019/20 para €2,9M em 2020/21.