Inscrito nesta segunda-feira, último dia do mercado, como reforço do Benfica, Lucas Veríssimo vai envergar a camisola 4.

O central contratado ao Santos herda assim o número de Luisão, agora dirigente encarnado.

A camisola 4 não era utilizada na equipa principal do Benfica desde que o antigo capitão pendurou as chuteiras, no início da época 2018/19.

Na época passada não foi atribuída a ninguém, mas agora é recuperada para outro central brasileiro.

De referir ainda que Germán Conti, também inscrito nesta segunda-feira, ficou com o dorsal 36.