O avançado Harry Kane faz parte da lista de inscritos do Tottenham para a Liga Conferência, a nova competição da UEFA. Significa isto que o avançado inglês, que chegou à final do Euro 2020 com a seleção da Inglaterra, estará disponível para jogar frente ao Paços de Ferreira, na próxima quinta-feira, no Estádio da Mata Real.

Harry Kane tem estado nas páginas dos jornais internacionais durante as últimas semanas por conta de um alegado desejo de sair dos «spurs» ainda neste mercado de transferências. O jogador chegou a falhar o regresso aos treinos da equipa, agora orientada pelo português Nuno Espírito Santo, mas publicou mais tarde um comunicado pedindo respeito a quem questionou o seu profissionalismo e anunciando que estaria no treino do Tottenham na data planeada com a direção do clube.

O Tottenham, sem Harry Kane, venceu o Manchester City no fecho da jornada inaugural da Liga Inglesa, na véspera da visita ao Paços de Ferreira na Mata Real, em jogo do playoff de acesso da Liga Conferência.