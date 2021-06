Lionel Messi tornou-se nesta segunda-feira à noite no futebolista argentino com mais jogos realizados com a camisola da alviceleste.

Na vitória sobre a Bolívia por 4-1 na última jornada do Grupo A da Copa América, o jogador do Barcelona somou o 148.º internacional pela Argentina e deixou para trás o já retirado Javier Mascherano.

Messi assinalou este recorde com dois golos: já depois de ter assistido primorosamente Alejandro Gómez para o golo inaugural aos 6 minutos, fez o 3 (33m) e o 4-0 (42m), o primeiro na conversão de um penálti e o segundo num chapéu sublime ao guarda-redes da Bolívia - um dos melhores da noite apesar dos quatro golos sofridos.

Já depois de Erwin Saavedra ter reduzido para os bolivianos à hora de jogo, Lautaro Martínez fixou o resultado final em 4-1 ao minuto 65 numa partida na qual o benfiquista Otamendi não foi utilizado.

A Argentina, que vai agora defrontar o Equador nos quartos de final, terminou o Grupo A da Copa América no primeiro lugar com dez pontos, mais três do que o Uruguai, que levou a melhor sobre o Paraguai por 1-0. Edinson Cavani assinou o único golo do jogo, de penálti aos 21 minutos. Coates, defesa-central do Sporting, alinhou os segundos 45 minutos, tendo entrado ao intervalo para o lugar de Diego Godín, que foi poupado para a batalha seguinte com a Colômbia.

Alinhamento dos quartos de final da Copa América:

Sexta-feira 2 de julho, 18h00: Peru vs. Paraguai – Estádio Olímpico (Goiânia)

Sexta-feira 2 de julho, 21h00: Brasil vs. Chile – Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Sábado 3 de julho, 19h00: Uruguai vs. Colômbia – Estádio Mané Garrincha (Brasília)

Sábado 3 de julho, 22h00: Argentina vs. Equador – Estádio Olímpico (Goiânia)