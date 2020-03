A federação alemã de futebol (DFB) confirmou, nesta sexta-feira, que o particular com a Itália, agendado para 31 de março, foi cancelado devido à epidemia de covid-19.

«A cidade de Nuremberga proíbe o jogo internacional contra a Itália. A cidade de Nuremberga informou a DFB de um decreto da cidade que proíbe a partida internacional frente a Itália, em 31 de março», refere a nota da federação germânica.

Recorde-se que a Alemanha faz parte do grupo de Portugal no Euro2020, ainda que a prova esteja em dúvida, precisamente por causa do Covid-19.

A pandemia também motivou o cancelamento do torneio do Qatar, no qual Portugal ia participar no final do mês, e no qual ia defrontar Bélgica e Croácia.