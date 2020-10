O FC Porto suspendeu os treinos da equipa de basquetebol temporariamente por ter sido detetado um caso positivo de covid-19 no plantel.

Em comunicado, o clube diz que «a equipa médica do basquetebol portista está agora a trabalhar juntamente com a Direção-Geral da Saúde de forma a definir as medidas a serem adotadas.»

Recorde-se que a equipa de voleibol feminino do FC Porto, também suspendeu «temporariamente» a atividade, depois de ter sido detetado um surto de covid-19.