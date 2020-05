Um estudo publicado pelo jornal Sunday Times diz que o Liverpool-Atlético de Madrid, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, provocou 41 mortes devido à covid-19.

O estudo publicado pelo jornal britânico, elaborado com base em dados do serviço nacional de saúde britânico (NHS) conclui que a partida jogada a 11 de março e que contou com a presença de três mil adeptos espanhóis originou um grande foco de propagação do novo coronavírus, numa altura em que a pandemia já estava bastante avançada em Espanha, principalmente em Madrid – o encontro jogou-se dois dias antes de o governo espanhol decretar estado de emergência no país

De resto, o diretor de saúde pública de Liverpool, Matthew Aston, já tinha afirmado em abril que o Liverpool-Atlético não devia ter tido público nas bancadas e que isso levou a um aumento de casos na cidade. Também o autarca da cidade, Steve Rotheram, pediu uma investigação formal ao evento.

Ainda de acordo com o estudo, os 41 óbitos registaram-se entre 25 a 35 dias após o jogo, numa altura em que Espanha tinha 640 mil casos e o Reino Unido 100 mil.

Refira-se que o Atlético de Madrid, de João Félix, venceu esse jogo por 3-2, apurando-se dessa forma para os quartos de final da Liga dos Campeões.