A covid-19 não dá tréguas nos Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia, que registou 355 mortos e 42.426 infetados nas últimas 24 horas.

O número de mortes baixou desde o período crítico de Abril e Maio e o de novos casos tinha feito o mesmo, mas voltou a subir, registando nos últimos dias os valores mais altos de sempre.

De acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins, os EUA contabilizam já 126.123 óbitos e 2.586.844 casos desde o início da pandemia.

Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 393.069 casos confirmados e 31.403 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália. Só na cidade de Nova Iorque, morreram 22.470 pessoas.

Nova Iorque é seguida pela vizinha Nova Jersey, com 14.992 mortos, Massachusetts, com 8.094, e Illinois, com 6.902.

Outros estados com um grande número de mortes são a Pensilvânia (6.614), Michigan (6.161), Califórnia (5.976), Connecticut (4.320) e Florida (3.419).

Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 222.060 casos.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados, seguido do Brasil, onde foram registados 692 mortos e 24.052 infetados nas últimas 24 horas.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, o Brasil totaliza agora 58.314 óbitos e 1.368.195 casos confirmados de covid-19 desde o registo oficial da pandemia no país.

A taxa de letalidade da doença no país está em 4,3%.

São Paulo continua a liderar a lista de estados brasileiros com mais casos confirmados, concentrando oficialmente 275.145 pessoas diagnosticadas com a covid-19 e 14.398 óbitos, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que contabiliza 111.883 casos de infeção e 9.848 vítimas mortais.

Ambos os estados estão localizados no sudeste brasileiro, a região mais afetada pela pandemia, com 475.989 casos confirmados e 26.807 mortes.

Posteriormente, encontra-se a região nordeste, com 469.602 pessoas infetadas e 18.923 mortes.