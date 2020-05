Os Estados Unidos registaram mais 1.894 mortes associadas à covid-19 no último balanço diário, relativo a terça-feira. Os dados das últimas horas da Universidade Johns Hopkins apontam a um crescimento diário, após dois dias de declínio.

Há já, pelo menos, mais 82.346 vítimas provocadas pela doença no país.

No domingo e na segunda-feira, tinham sido registados menos de mil vítimas diárias, algo que tinha acontecido pela primeira vez desde o início de abril.

Na terça-feira, o principal especialista em doenças infeciosas do Governo, Anthony Fauci, alertou, numa audiência no Senado norte-americano, que «há mais hipóteses de perder algumas que são realmente mortes por coronavírus que não estão a ser contadas». «A maioria de nós sente que o número de mortes é provavelmente maior do que este», quando questionado se o número de óbitos associados à covid-19 poderia ser 50 por cento maior que os então 80 mil registados na véspera.

Estão identificados, no país, quase 1,37 milhões de casos desde o início da pandemia.