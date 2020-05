Espanha registou mais 184 vítimas associadas à covid-19, informou esta quarta-feira o Ministério da Saúde do país.

No total, já faleceram pelo menos 27.104 pessoas, de acordo com os dados oficiais, desde que a doença foi declarada no território.

É um aumento de oito óbitos em relação aos números diários de terça-feira, dia em que as autoridades sanitárias informaram da morte de 176 pessoas.

É o quinto dia consecutivo abaixo das 200 vítimas diárias e há mais 439 novos infetados. No total, já foram confirmados 228.691 casos de pessoas com covid-19, pela realização do teste PCR.

Como refere a TVI24, os dados diários indicam que foram hospitalizados 412 doentes nas últimas 24 horas. Já 123.896 pessoas precisaram de internamento.