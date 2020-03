A CONMEBOL pediu à FIFA para adiar o início da qualificação dos países sul-americanos para o Mundial de 2022, marcado para 22 de março, devido ao coronavírus, comunicou o organismo que tutela o futebol naquele continente.

No comunicado, a principal razão apresentada prende-se com o facto de que «as seleções sul-americanas se encontram perante a possibilidade de não poderem convocar jogadores provenientes da Europa, pois, ao virem de países de contágio, estes teriam de ser postos em quarentena e não estariam disponíveis para as seleções nacionais».

A CONMEBOL fica assim à espera de resposta do organismo máximo do futebol mundial, podendo mais uma prova internacional ser afetada pelo surto do novo coronavírus.