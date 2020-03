Com o mote #Ficaemcasa, e com o campeonato parado por causa da Covid-19, a Liga decidiu arranjar uma maneira de «matar» parcialmente a fome dos adeptos portugueses, desesperados por futebol.

Para isso, 16 clubes do principal escalão do futebol português – as exceções são Benfica e Portimonense – vão simular a ronda 26 da prova na PlayStation, mais concretamente no FIFA 20.

Um jogador de cada equipa vai assim entrar em campo no fim de semana, embora de uma maneira diferente, e disputar um jogo de 12 minutos, «sem qualquer vertente competitiva e numa iniciativa que irá ocorrer apenas no próximo fim de semana», segundo pode ler-se na nota divulgada.

Todos os jogos poderão ser acompanhados nas plataformas da Liga (Facebook, Instagram, Twitter e Twitch), no Instagram da Liga NOS, nos meios oficiais de cada clube e na Sport TV+.

A lista de jogos e de jogadores que vão representar os seus clubes:

Sábado, 21 de março

Pepelu (Tondela) – Afonso Figueiredo (Desp. Aves), 15h00

Luís Machado (Moreirense) – Toni Borevkovic (Rio Ave), 16h00

Rafael Camacho (Sporting) – João Amaral (P. Ferreira), 17h00

Fábio Silva (FC Porto) – Pedro Pelágio (Marítimo), 18h00

Domingo, 22 de março

Berto (Vitória de Setúbal) – Rafael Ramos (Santa Clara), 15h00

João Monteiro (Belenenses) – Pêpê Rodrigues (Vitória de Guimarães), 16h00

Lourency (Gil Vicente) – Pedro Gonçalves (Famalicão), 17h00

Abel Ruiz (Sp. Braga) – Tomás Reymão (Boavista), 18h00