O Brasil registou quarta-feira um recorde diário de mortes devido à covid-19, ao contabilizar 1.349 óbitos.

No total, o Brasil acumula 32.548 vítimas mortais e 584.016 casos confirmados desde o início da pandemia do novo coronavírus, 28.633 infetados nas últimas 24 horas, e é o segundo país do mundo com mais infetados e o quarto com o maior número de mortes.

O país investiga ainda a eventual relação de 4.115 mortes com a doença de covid-19, num momento em que 238.617 pacientes infetados já recuperaram e 312.851 continuam sob acompanhamento.

São Paulo continua a ser o estado com maior número de casos no país, concentrando agora 123.483 casos de infeção e 8.276 mortos, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que totaliza 59.240 pessoas diagnosticadas e 6.010 óbitos.