O jogador do Desp. Aves infetado com Covid-19 permanece em isolamento enquanto o restante plantel, funcionários e equipa técnica acusaram negativo nos testes de despitagem, informou o clube esta quarta-feira.



«Ao cabo da quarta testagem à covid-19, o departamento médico do clube informou hoje que os testes realizados ontem [terça-feira] deram todos resultados negativos. O jogador que acusou positivo no domingo mantém-se como a única exceção e continua em quarentena, devidamente isolado dos restantes profissionais do clube, até poder realizar novos testes», lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos avenses.



Ao abrigo do protocolo estabelecido para o reinício da Liga, os plantéis do Desp. Aves e Belenenses submeteram-se na última terça-feira à primeira fase de despistagem obrigatória, com um período de antecedência de 72 horas do encontro da 25.ª jornada.



A partida entre o emblema da Vila das Aves e os azuis do Restelo está agendado para sexta-feira, às 21h15 e terá arbitragem de João Pinheiro.