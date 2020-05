Armando Silva confirmou, esta sexta-feira, que não se recandidata à presidência do Desportivo das Aves.

O atual presidente do clube avense, cuja SAD do emblema que atua na I Liga é liderada pelo chinês Wei Zhao, diz que «chegou o momento de dar o lugar a outras pessoas», após 14 anos de dirigismo no emblema do concelho de Santo Tirso.

«Com 14 anos como dirigente do clube, sendo dez consecutivos como presidente, atingi um desgaste pessoal e profissional grande. Sinto-me satisfeito e orgulhoso por todo o trabalho que fiz em prol do clube enquanto presidente», referiu Armado Silva, em nota oficial enviada ao Maisfutebol.

Entre os objetivos alcançados, destacando o complexo desportivo do clube, a continuidade do futsal e a criação da secção de voleibol feminino, Armando Silva diz que fica com a «grande certeza», na sua saída: «não farei a outros o que me andam a fazer nestes últimos meses». Há pouco mais de um mês, o clube queixou-se de atos de vandalismo à casa de Armando Silva e a um estabelecimento comercial de um vice-presidente.

As eleições no clube estão marcadas para 27 de junho.