O Brasil totaliza 35.026 mortes pela covid-19, dos quais 1.005 foram registadas sexta-feira, quarto dia consecutivo em que se ultrapassou a barreira dos mil óbitos diários, informou o Ministério da Saúde.

Em relação ao número de casos confirmados, o Brasil contabilizou 30.830 infetados nas últimas 24 horas, num total de 645.771 pessoas diagnosticadas com a covid-19 desde o início da pandemia.

O país, que tem uma população estimada em 210 milhões de habitantes, registou a recuperação de 11.977 pacientes infetados nas últimas 24 horas, totalizando 266.940 pessoas recuperadas da infeção pelo novo coronavírus.

O Brasil é o terceiro país do mundo com mais mortes pela covid-19, e o segundo com o maio número de casos confirmados.

Os Estados Unidos são o país com o maior número de vítimas fatais e de casos confirmados em todo o mundo, com mais de 109 mil óbitos desde o início da pandemia (922 nas últimas 24 horas) e quase a atingir 1,9 milhões de casos de contágio, sendo que cerca de 491 mil pessoas foram dadas como curadas.