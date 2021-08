Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.708 novos casos de covid-19 e mais 11 mortes, segundo o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quarta-feira.

A maioria dos óbitos ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo (seis). Os restantes ocorreram nas regiões do Norte (dois), Alentejo (dois) e Algarve (um).

A região de Lisboa e Vale do Tejo é, também, a zona mais afetada no que respeita a novos casos, com 1.036 novas infeções.

O relatório aponta ainda para um decréscimo nos internamentos, com menos 31 doentes internados em enfermaria e menos 12 em unidades de cuidados intensivos.

Recuperaram da doença 2.209 pessoas, mas como os novos casos foram mais, há mais 488 casos ativos em Portugal, num total de 44.407.

