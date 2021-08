O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 vai ser exclusivo para os jovens dos 12 aos 15 anos já a partir desta quinta-feira e até 14 de agosto, sábado, anunciou a task force que coordena o plano no país, em comunicado, nesta quarta-feira.

Desta forma, as pessoas com idade igual ou superior a 16 anos ficam com a possibilidade de autoagendamento em suspenso, pelo menos até 15 de agosto.

A vacinação entre os 12 e 15 anos arranca depois no fim-de-semana de 21 e 22 de agosto e prolonga-se para o fim de semana seguinte, de 28 e 29 de agosto. A task force pretende que o processo nestas idades possa estar concluído até 19 de setembro.

Na terça-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco.

No próximo fim-de-semana, a 14 e 15 de agosto, decorre já a vacinação de jovens com 16 e 17 anos.