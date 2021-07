Portugal só vai vacinar, para já, os jovens dos 12 aos 15 anos que apresentem comorbilidades. A Direção-Geral da Saúde (DGS) apresentou, esta sexta-feira, o plano de vacinação contra a covid-19 entre essas idades.

Segundo a diretora geral da Saúde, Graça Freitas, só os jovens que tenham doenças de risco vão poder ser vacinados, não sendo recomendada nem validada, pelo menos por enquanto, a vacinação universal dos 12 aos 15 anos.

«A DGS reitera a importância de continuar a vacinação contra a covid-19 das pessoas com 16 ou mais anos de idade. A DGS recomenda a vacinação prioritária contra a covid-19 dos adolescentes com 12-15 anos de idade com comorbilidades associadas a maior risco de doença grave. A DGS emitirá recomendações sobre vacinação universal de adolescentes dos 12 aos 15 anos logo que estejam disponíveis dados adicionais sobre a vacinação destas faixas etárias», afirmou Graça Freitas, em conferência de imprensa, na qual foram anunciadas as conclusões do parecer da Comissão Técnica de Vacinação.

Entre os 12 e os 15 anos, estão aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla original) as vacinas desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer e Moderna. Leia mais sobre o assunto na TVI24.