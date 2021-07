Portugal registou mais dez óbitos e 3.009 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados continua a crescer, com mais 20 casos em relação ao dia anterior, perfazendo um total de 954 doentes internados. O número de doentes nos cuidados intensivos também aumentou. São agora 208 doentes nestas unidades, mais oito do que na véspera.

Há mais 2.868 recuperados, para um total de 894.555 desde o início da pandemia. Há mais 131 casos ativos, sendo agora um total de 51.561.

A região com mais novos casos é Lisboa e Vale do Tejo, com 1.156 infetados e três óbitos, seguida do Norte, com 1.032 casos e três mortes. Três outra mortes ocorreram no Algarve, que soma mais 241 infetados e a outra foi nos Açores, onde há mais 66 novos casos.

No Centro há mais 320 novos casos, no Alentejo 168 e na Madeira 26.