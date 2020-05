Os número de mortes por dia nos Estados Unidos devido à pandemia da covid-19 baixou, com 2.053 óbitos nas últimas 24 horas, menos do que os 2.502 da véspera.

De acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, no total, 62.906 pessoas morreram no país devido à doença.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados.

O número de infetados subiu para 1.068.696 com cerca de 126 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.

