Os Estados Unidos registaram 2.751 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento em relação à véspera, em que tinham sido 1.433, indicou na terça-feira a Universidade Johns Hopkins.

Este balanço diário eleva para 44.845 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, oficialmente o mais afetado no mundo pela covid-19.

O número de infetados ultrapassou já os 824.438 mil oficialmente diagnosticados, com perto de 40 mil novos contágios entre as 20:30 de segunda-feira e a mesma hora de terça-feira (01:30 de quarta-feira em Lisboa), de acordo com a contagem daquela universidade. Cerca de 75 mil pessoas foram entretanto declaradas curadas.

Em 15 de abril, os Estados Unidos tinham mais de 2.500 mortos.

«Vejo a luz ao fundo do túnel», repetiu, no entanto, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na conferência de imprensa diária de terça-feira sobre situação da epidemia no país.