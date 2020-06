Os números da covid-19 em Portugal evoluíram de 1.505 mortes para 1.512 e de 36.180 casos para 36.463 casos, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

Há mais sete mortes registadas nas últimas 24 horas e mais 283 casos, um aumento de 0,8%.

A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 4,1% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 17,4%.

As vítimas mortais são: um homem com idade entre os 50 e os 59 anos, um homem e uma mulher com idade entre os 60 e os 69 anos, dois homens com idade entre os 70 e os 79 anos e um homem e uma mulher com mais de 80 anos.



Óbitos

O boletim diário epidemiológico da DGS regista mais 238 recuperados, para um total de 22.438.

A aguardar o resultado laboratorial estão 1.516 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde 30.655.

O número de casos ativos subiu para 12.513 (eram 12.475 na véspera).

O secretário de Estado da Saúde, Francisco Lacerda Sales, diz que mais de 83% dos profissionais de saúde infetados já recuperaram da doença, ou seja, mais de 2.900 profissionais «já não têm Covid-19 e já regressaram aos seus serviços».

O número de pessoas internadas é de 428 (menos 12 do que na véspera) e há 77 doentes em unidades de cuidados intensivos (mais quatro).

215 dos 283 novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, o que equivale a 76%. O secretário de Estado revelou que nos rastreios feitos em empresas da região foram feitos mais de 14 mil testes. 5% deram resultado positivo, os restantes 95% estavam negativos.

Cinco das sete mortes ocorreram na Região de Lisboa e Vale do Tejo, uma na Região Norte e outra no Alentejo, a segunda desde o início da pandemia.

Casos por região

Norte: 17.066 casos (+42), 812 mortes (+1);

Lisboa e Vale do Tejo: 14.622 casos (+215), 422 mortes (+5);

Centro: 3.868 casos (+22), 246 mortes (=)

Algarve: 393 casos (=), 15 mortes (=)

Alentejo: 281 casos (+4), 1 morte (+1)

Açores: 143 casos (=), 15 mortes (=)

Madeira: 90 casos (=), sem mortes

Os concelhos da Grande Lisboa foram os que mais novos casos tiveram. O Porto já vai no 8.º dia sem novas infeções registadas e foi ultrapassado por Loures, na quarta posição da lista dos concelhos com mais casos.

O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos (2.852, mais 49), seguido por Sintra (1.886, mais 47), Vila Nova de Gaia (1.599, mais dois), Loures (1.424, +41), Porto (1.414, igual), Matosinhos (1.292, igual), Braga (1.256, igual) e Amadora (1.226, mais 40).