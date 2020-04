Portugal regista nas últimas 24 horas mais 25 vítimas mortais devido à pandemia de covid-19 e mais 183 casos de pessoas infetadas (aumento de 0,8%), de acordo com o boletim epidemiológico deste quarta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, há agora 973 mortes e 24.505 casos positivos desde o início do surto, enquanto o número de casos recuperados subiu para 1470, mais 81 casos do que na véspera.

O balanço anterior dava conta de 20 óbitos e 295 casos de pessoas infetadas, o que significa que neste último dia houve mais cinco mortes, mas diminuíram os casos confirmados.

A taxa de letalidade global é de 4%, e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 14,1%.

A faixa etária mais afetada continua a ser a com mais de 80 anos, com 658 mortes, mais 17 face ao último boletim. Há 191 vítimas mortais entre os 70 e os 79 anos, mais quatro do que na véspera. 86 das pessoas que morreram tinham entre 60 e 69 anos, mais três do que no dia anterior. Entre os 50 e os 59 aos morreram 28 pessoas, mais uma do que na véspera. Entre os 40 e os 49 anos continuam a constar as mesmas dez mortes e continua a não haver qualquer registo de vítimas mortais em pessoas abaixo dos 40 anos.

Há 980 casos em internamento, 169 em cuidados intensivos, menos 3 do que no dia anterior.

3.825 pessoas aguardam resultado laboratorial e 29.568 estão em Vigilância pelas Autoridades de Saúde. O total de casos não confirmados é de 215.325.

Em relação à distribuição por regiões, a Norte continua a ser a mais afetada, com 14.715 casos, mais 13 do que na véspera, dos quais resultaram 556 mortes, mais 10 do que no dia anterior.

A região Lisboa e Vale do Tejo totaliza 5695 casos (mais 102) e 195 vítimas mortais, (mais dez) a região Centro 3340 casos (mais 51) e 196 mortes (mais duas) mortes, o Alentejo 214 pessoas infetadas (mais 13) e apenas um óbito, enquanto o Algarve tem os mesmos 330 casos da véspera, mas mais uma morte, no total de 13. Os Açores registam 125 casos (mais quatro) e 12 mortes (mais duas), enquanto a Madeira contabiliza as mesmas 86 infeções registadas desde o boletim de 25 de abril e está ainda sem qualquer morte a lamentar.