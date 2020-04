O número diário de vítimas mortais da covid-19 em Espanha voltou a descer. Nas últimas 24 horas, registaram-se no país 399 mortes (no domingo tinham sido anunciadas 410), um número que eleva para 20.852 o número total de vítimas mortais desde o início do surto.



Por sua vez, foram confirmados novos 4.266 novos casos de Covid-19, número ligeiramente superior aos 4.218 do último balanço.

O número total de infetados com o novo coronavírus é de 200.210 e 80.587 doentes já são dados como recuperados, mais 3.230‬ nas últimas 24 horas.