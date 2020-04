Itália registou, este domingo, o número mais baixo de vítimas mortais de Covid-19 da semana: 433 mortos, menos 49 que no dia anterior.



Por sua vez, o número de casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus aumentou para 178.972. Só nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde italianas registam mais de três mil casos.



No total já faleceram mais de 23 mil pessoas vítimas de Covid-19.