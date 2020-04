O Reino Unido registou mais 888 mortes nas últimas 24 horas pela covid-19, dados que fazem o país ultrapassar a marca das 15 mil mortes causadas pela doença, para um total de 15.464, informou o Ministério da Saúde britânico (NHS), este sábado.

O número total de casos de contágio é agora de 114.217, mais 5.526 do que no dia anterior.

Os números das mortes são compilados a partir dos dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, referindo-se, no que toca aos óbitos, aos registos em hospitais apenas até às 17 horas da véspera. Já o número de pessoas infetadas é contabilizado nos diagnósticos feitos até às 9 horas do dia da atualização.

As mortes de pessoas infetadas fora dos hospitais não estão a ser compiladas ao balanço diário, mas são registadas semanalmente pelo instituto de estatísticas do país, com base na referência ao novo coronavírus nas certidões de óbito.

A nível mundial, a pandemia já provocou, até ao início da tarde deste sábado, mais de 154 mil mortos.