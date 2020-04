Espanha registou, nas últimas 24 horas, mais 410 vítimas mortais de Covid-19, menos 155 do que no dia anterior. Um número que eleva para 20.453 o número total de vítimas mortais desde o início do surto.



Por sua vez, foram confirmados novos 4.218 casos de Covid-19. Segundo as autoridades de saúde espanholas, o número total de infetados com o novo coronavírus é de 195.944.



77.357 pacientes já tiveram alta.