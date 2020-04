Portugal regista esta sexta-feira 15.472 doentes com covid-19 e Lisboa é o concelho do país com mais casos confirmados. São 851, mais 11 do que o Porto, que é o segundo município da tabela, com 840.

A informação consta do relatório da DGS e refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, que correspondem a 78% dos casos confirmados.

Tirando o primeiro lugar, o topo da lista é composto por concelhos da Zona Norte, e mesmo da Área Metropolitana do Porto, como Vila Nova de Gaia com 710 casos, Gondomar com 629, Matosinhos com 619, Braga com 546, Maia com 543 e Valongo com 455. Ovar com 379 e Sintra com 358 são os restantes concelhos com mais de 300 casos.

Veja a lista completa: