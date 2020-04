[atualizado]



O Presidente da República admite prolongar o estado de emergência até 1 de maio. Essa intenção foi anunciada por Marcelo Rebelo de Sousa em conferência de imprensa.



«Temos de estar muito focados num combate que ainda não está totalmente ganho», disse o Chefe do Estado.



«Está formada a minha convicção, como sabem é iniciativa do Presidente da República, quanto à renovação do estado de emergência, até ao dia 1 de maio, pelas 24 horas», acrescentou.



Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que já tinha «preparado os portugueses» para um grande aumento do número de infetados. Esta sexta-feira, Portugal atingiu um novo máximo em 24 horas: 1.516 casos confirmados.



«Estamos a caminhar para meio da segunda fase»da luta contra o coronavírus, disse o Presidente da República, lembrando que a importância do esforço desta Páscoa.

«Não podemos brincar em serviço, não podemos afrouxar, não podemos, neste momento, decisivo baixar a guarda», reforçou.