De acordo com a atualização desta quinta-feira, dia 19 de março, Portugal tem agora 785 casos de covid-19, e mais uma morte a lamentar.

A pandemia vai continuar a preocupar, e a exigir todos os cuidados que evitem contágio, mas há um dado positivo a tirar desta atualização: em 24 horas surgiram 143 novos casos, o que corresponde a um valor inferior ao da véspera, na qual foram registados 194 casos novos.

Portugal passou de 642 para 785 casos, em 24 horas, o que corresponde a um aumento de 22 por cento. Dentro do contexto acaba por ser um sinal positivo, tendo em conta que, na última semana, o aumento do número de casos nunca tinha sido inferior a 32 por cento.

Uma ilação positiva, que no entanto não deve desviar ninguém do essencial: o caminho ainda é longo, e todos os cuidados são poucos. Qualquer imprudência pode ter efeitos muito negativos no controlo desta curva da pandemia.