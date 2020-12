Portugal registou mais 76 mortos e mais 7.627 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

No total, desde o início da pandemia, há a lamentar um total de 413.678 casos e 6.906 óbitos.

O número de internamentos desceu: há agora menos 56 pessoas internadas, de um total de 2840. Nos cuidados intensivos há menos cinco pessoas, de um total de 482.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 3.260 pessoas, pelo que há agora mais 4.291 casos ativos - no total são 72.496.

A região Norte voltou a ser a mais afetada, com mais 2588 casos e 37 mortes. A região de Lisboa e Vale do Tejo até teve mais casos confirmados, com 2.801, mas menos mortes: 15.