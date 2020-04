Portugal tem esta quarta-feira oficialmente 1.143 recuperados de covid-19, número que, segundo a diretora-geral da Saúde, poderia ser mais elevado se o critério para considerar um doente curado fosse mais alargado.

Graça Freitas explicou que em Portugal são necessários «dois testes negativos» para considerar alguém recuperado.

«Não é assim em todos os países e, se utilizássemos um critério não tão apertado, certamente já teríamos mais pessoas recuperadas», frisou a responsável na conferência de imprensa diária de ponto da situação da doença.

Presente na conferência esteve também o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que disse que, desde o dia 1 de março, já foram realizados 288.000 testes para Covid-19 em Portugal. No total, estão 56 laboratórios a processar amostras no país: 30 públicos, 13 privados e 13 em entidades como universidades e forças armadas.

O responsável garantiu que Portugal tem «mais de um milhão de testes em stock, que serão distribuídos de acordo com as necessidades» e que, se necessário, a reserva nacional de testes será reforçada.

António Lacerda Sales anunciou ainda que a Linha SNS24 já está apta para atender utentes surdos através de videochamada.

As chamadas serão atendidas por seis intérpretes de língua gestual e a plataforma estará disponível «24 horas por dia, sete dias por semana», explicou o governante.

Este serviço entrou em funcionamento na terça-feira e poderá ser utilizado não apenas por cidadãos surdos, mas também por hospitais e centros de saúde com utentes surdos, explicou o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro.

António Lacerda Sales disse ainda que a linha SNS 24 recebe actualmente cerca de oito mil chamadas diárias, «o que mostra uma tendência de estabilização de acordo com a fase epidemiológica em que estamos» e que o tempo de espera é, neste momento, inferior a um minuto.