Cavalos, porcos e vacas nos animais domésticos. Ratos, morcegos e primatas nos animais selvagens. Estes são alguns dos animais que mais doenças partilham com o ser humano. De acordo com a instituição britânica Royal Society, os cientistas referem que a intervenção na vida selvagem é responsável pela propagação de doenças como a covid-19.

A caça, a agricultura e a mudança global de pessoas para as cidades provocaram declínios na biodiversidade, aumentando o risco de doenças como a covid-19 passarem de animais para seres humanos. As conclusões foram apresentadas, na última semana, na revista científica Proceedings B of The Royal Society.

Como pode ler ao pormenor na TVI24, os cientistas australianos e norte-americanos que realizaram a investigação compilaram uma lista dos animais cuja probabilidade de partilharem doenças com os seres humanos é maior, tendo em conta os 142 vírus conhecidos que foram transmitidos dos primeiros para os segundos.

Nos animais domésticos, além dos já referidos, seguem-se as ovelhas, os cães e os gatos. Entre os selvagens, há ainda as lebres, no fim da lista.