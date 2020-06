O Brasil registou 1.239 mortos pela covid-19 nas últimas 24 horas e totaliza agora 40.919 vítimas mortais desde o início da pandemia no país.

Segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro, o país somou 30.412 novos infetados nas últimas 24 horas, tendo ultrapasso a barreira dos 800 mil casos, num total 802.828 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

A letalidade da doença no Brasil, segundo país do mundo com mais casos (atrás dos Estados Unidos) e o terceiro com mais vítimas mortais pela covid-19 (depois de Estados Unidos e Reino Unido), mantém-se hoje nos 5,1%, estando ainda a ser investigada uma eventual ligação de 3.588 mortes com a covid-19.

Até ao momento, o país registou a recuperação de 345.595 pacientes infetados, sendo que 416.314 doentes continuam sob acompanhamento.

Os Estados Unidos, país com mais mortes e mais casos, registaram 941 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total para 113.774 mil vítimas desde o início da pandemia.

Segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registam agora 2.021.990 de casos de contágio, sendo que cerca de 520 mil pessoas foram dadas como curadas.

O país continua a registar cerca de 20.000 novos casos diariamente.