O Brasil ultrapassou a barreira do milhão de casos confirmados de covid-19, totalizando 1.032.913 infetados e 48.954 mortes desde o início da pandemia no país, informou o Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 1.206 óbitos e 54.771 novos casos, recorde de pessoas diagnosticadas num único dia no país.

O último recorde de infetados tinha sido registado na terça-feira, quando o país somou 34.918 novos casos de infeção.

Dessa forma, o Brasil junta-se aos Estados Unidos (mais de 2.293 milhões) como os únicos países que ultrapassaram o milhão de pessoas diagnosticadas.

Contudo, os números totais da covid-19 no Brasil podem estar subnotificados, visto que o país continua a ser uma das nações que menos testa a sua população em todo o mundo (11.032 exames por cada milhão de habitantes).

De acordo com o Ministério da Saúde, 507.200 pacientes infetados pelo novo coronavírus já recuperaram e 476.759 doentes continuam sob acompanhamento.

O executivo brasileiro informou ainda que letalidade da covid-19 no Brasil, segundo país do mundo com mais mortes e também com mais casos confirmados, desceu para os 4,7%.

Os Estados Unidos, país do Mundo com mais mortes e mais casos, registou 705 mortes nas últimas 24 horas, elevando para mais de 119 mil o número de óbitos desde o início da epidemia.

De acordo com os números da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos identificaram já 2,2 milhões de infeções.

Nos últimos nove dias, as autoridades norte-americanas contaram menos de mil óbitos diários no país, que continua a ser o mais atingido pela doença.