Foi detetado esta segunda-feira à noite o primeiro caso de Covid-19 na Madeira.

Em conferência de imprensa, o presidente do Governo Regional da Madeira afirmou que se trata-se de uma turista holandesa que entrou no território no dia 12 de março, quinta-feira.

Após vários dias de visitas turísticas, surgiram então os sintomas e a mulher contactou as autoridades. Está agora internada numa zona de isolamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A turista estava instalada numa unidade hoteleira, que tem desde segunda-feira à noite 121 hóspedes confinados aos quartos.