O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou esta segunda-feira o regresso a um confinamento total em Inglaterra, uma decisão que irá ter efeito nas atividades desportivas, porém, não fará parar a competições de elite como a Premier League.

Boris Johnson adiantou que esta decisão está relacionada com a descoberta de uma nova variante do coronavírus que pode ser entre 50% a 70% mais contagiosa, e que tem feito disparar os contágios no país, que registou mais de 50 mil infeções diárias na última semana.

A medida leva, por exemplo, ao encerramento de todas as escolas e universidades a partir de terça-feira e durante seis semanas, e obrigatoriedade de teletrabalho, exceto nos casos em que não seja possível.

O Reino Unido registou 58 784 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário e o sétimo dia consecutivo em que o número diário de casos ultrapassou 50 000, e 407 mortes, para um total de 75 431 mortes desde o início da pandemia.

