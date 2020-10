Zlatan Ibrahimovic está curado da covid-19.

Foi o próprio a anunciá-lo nas redes sociais. «Já me sinto melhor. A quarentena acabou, disseram as autoridades de saúde. Já posso sair», com duas hashtags bem ao seu estilo.

Sei guarito!



Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020

De resto, também o próprio Milan informou que Zlatan já estava curado, depois de ter testado duas vezes negativo à covid-19.

O avançado pode agora regressar aos treinos do Milan, ele que falhou os últimos quatro jogos dos rossoneri.