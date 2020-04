O primeiro-ministro inglês, Boris Johnson recebeu este domingo alta depois de ter estado internado uma semana devido à covid-19 e partilhou um vídeo nas redes sociais em que agradeceu aos profissionais de saúde que o acompanharam, incluindo um português.

Depois de ter dito o nome de vários médicos e enfermeiros, Boris Johnson afirmou: «Quero mencionar em particular dois enfermeiros que estiveram ao lado da minha cama durante 48 horas, quando as coisas poderiam ter corrido mal: a Jenny, da Nova Zelândia, e o Luís, de Portugal, de perto do Porto.»

«A razão pela qual nunca faltou oxigénio ao meu corpo, foi com o facto destes dois enfermeiros terem estado comigo a cada segundo e a fazer as intervenções necessárias», frisou o primeiro-ministro inglês, apontando que «há centenas de milhares de profissionais no Serviço Nacional de Saúde que trabalham com a mesma dedicação da Jenny e do Luís.»

Boris Johnson, lembre-se, passou três dias nos cuidados intensivos e chegou a receber suporte respiratório não invasivo. Num depoimento tornado público no sábado à noite, Boris Johnson, tinha já declarou a propósito dos profissionais de saúde que o trataram: «Não posso agradecer-lhes o suficiente. Devo-lhes a minha vida.»

