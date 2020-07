Xavi Hernández está recuperado da covid-19, anunciou o próprio nas redes sociais.

O antigo médio do Barcelona, atual treinador do Al Sadd, tinha informado que estava positivo no passado dia 25 de julho.

Na publicação, Xavi agradece as mensagens de apoio que recebeu e diz que está de regresso a casa, junto da família, e aos trabalhos do Al Sadd.