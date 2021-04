A primeira fase de vacinação contra a covid-19 da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos de 2020 terminou esta manhã, anunciou o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Em comunicado, o COP deu conta de que foram vacinadas 99 pessoas. «Atletas já qualificados, treinadores, oficiais, juízes e árbitros receberam a primeira dose da vacina, numa operação realizada em Lisboa e no Porto, em conjugação com o grupo de trabalho (‘task force’) criado pelo Governo para a gestão do processo», lê-se na nota.

«Posteriormente», informa o Comité, serão vacinados os representantes das modalidades de andebol e futebol, estes últimos no caso de garantirem a presença em Tóquio.

Os Jogos Olímpicos 2020 decorrem em Tóquio, Japão, de 23 de julho a 8 de agosto deste ano.