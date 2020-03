Maurício Mattos, vice-presidente do Flamengo, voltou a testar positivo para Covid-19, isto depois de o primeiro teste ter dado positivo e o segundo inconclusivo, de acordo com a imprensa brasileira.

Ora, a situação obrigou a que o plantel do mengão, incluindo Jorge Jesus, fizesse também testes, e a situação não é para menos, já que Mattos esteve recentemente em contacto com a equipa orientada pelo português.

Segundo a imprensa, o dirigente assistiu à estreia do Flamengo na Libertadores, ante o Junior Barranquilla, tendo tido contacto com os jogadores não só no hotel e no estádio, como também no voo que partilharam de regresso ao Brasil.

Além disso, Maurício Mattos, que está atualmente internado, visitou também uma escola em Brasília e jantou com o presidente da Câmara dos Deputados.