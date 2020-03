Após a reunião do Conselho de Estado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou, esta quarta-feira, Estado de Emergência em Portugal, na sequência da pandemia mundial de coronavírus, diz a TVI (pode ler mais no site da TVI24).



O decreto presidencial terá agora de ter será aprovado pela Assembleia da República. No entanto, e segundo a mesma fonte, as medidas já foram concertadas entre o Presidente da República e o Governo.



O anúncio vai ser feito pelo Primeiro-ministro, António Costa, depois do Conselho de Ministros extraordinário que se seguiu à reunião do Conselho de Estado.



Está previsto ainda que Marcelo Rebelo de Sousa fale ao país, esta quarta-feira, às 20h00.