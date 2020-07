Portugal passou de 49.150 casos confirmados de covid-19 para 49.379 e de 1702 mortes para 1705, segundo o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quinta-feira.

Quer isto dizer que nas últimas 24 horas há registo de mais 229 casos e três óbitos.

Do número de novos infetados, 172 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 75 por cento do total. Esta região regista ainda mais duas mortes. A outra ocorreu na região Norte.

Há agora mais 370 pessoas recuperadas, de um total de 34369 desde o início da pandemia. Há menos oito pessoas internadas do que na véspera – são agora 431 –, mas mantêm-se as mesmas 59 nos cuidados intensivos.