Depois de ter chegado em força à NBA, o novo coronavírus também já fez uma vítima na NFL, a liga profissional de futebol americano. Sean Payton, treinador dos New Orleans Saints, fez um teste por precaução que acabou por revelar-se positivo.

O treinador está a recuperar em casa e feliz por não ter qualquer sintoma respiratório.

Appreciate the well wishes. I'm feeling better and fortunate to not have any of the respiratory symptoms. 4 more days at home.#BEATCovid pic.twitter.com/vvjbnqoeZx